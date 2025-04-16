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        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı yakalandı

        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:13
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        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı yakalandı
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        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkoğlu Savcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Kahramanmaraş, Antalya ve Adana'da, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığını tespit ettiği 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 47 şüpheliden 32’sinin gözaltına alındı.

        Zanlılardan 14’ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu, 1'inin ise yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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