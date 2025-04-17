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        Kahramanmaraş'ta depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu, 1'i tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:53 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:57
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        Kahramanmaraş'ta depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
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        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu, 1'i tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mesut Vahit Kazancı, Harun Gümüşer, Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanık N.A. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanıklardan Mesut Vahit Kazancı savunmasında, binada beton ve demir kalitesinde bir eksiklik görmediğini öne sürerek, yapının bataklık zemin üzerine inşa edilmesinin yıkıma neden olduğunu, bu konuda belediyenin sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.

        Kazancı, "Beraatime karar verilmesini talep ediyorum, ev hapsini talep ediyorum. Yeter ki beni kurtarın. 2 yılı aşkındır cezaevindeyim, hafızam kalmadı." ifadelerini kullandı.

        Diğer sanıklardan Harun Gümüşer, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi.

        Muhammet Karaaslan ise adli kontrol talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınarak, tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı'nın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

        Heyet, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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