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        Kahramanmaraş'taki ters laleler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, baharın müjdecisi ters laleler amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:18
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        Kahramanmaraş'taki ters laleler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, baharın müjdecisi ters laleler amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.

        Tanır Mahallesi'ndeki ters laleler, doğaseverler ve fotoğrafçılar zorlu bir yürüyüş rotasının ardından kayıt altına alıyor.

        Fotoğraf sanatçısı ve Afşin Kültür Sanat Derneği Başkanı Selçuk Kösebalaban, ters lalelerin Afşin için önemli bir turizm değeri olduğunu ifade etti.

        Uzun bir yürüyüşün ardından ters lalelerin bulunduğu bölgeye geldiklerini kaydeden Kösebalaban, "Türkiye’nin birçok bölgesinde ters lale var fakat biliyorsunuz ömrü 15-20 gün süren bir bitki. Fakat Afşin'de 4-5 bölgede olduğu için uzun bir turizm dönemini kapsıyor bu açıdan önemli. Birde ters lalelerin boyutu ve güzelliği açısından da Afşin önemli bir yere sahip. Bizim için kültürel bir miras." diye konuştu.

        Binboğa Fotoğraf Yolcuları Topluluğu temsilcisi Harun Karabulut da ters lale gezilerine 4 yıldır düzenli olarak katıldıklarını belirterek, "Ters lale, sadece özel şartlarda yetişebilen endemik bir çiçek. Her yıl buraya gelip bu doğa mucizesini kayıt altına alıyoruz." dedi.

        Fotoğrafçı Mehmet Turan ise "Ters laleler nadir ve özel bir tür. Ancak insanlar zaman zaman bunları söküp bahçelerine götürmek istiyor. Bu yanlış bir davranış. Her bitki doğal ortamında güzeldir, lütfen bu hassasiyete özen gösterelim." ifadelerine yer verdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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