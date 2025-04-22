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        Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümü, 18 kişinin de yaralanmasına ilişkin 6'sı kamu görevlisi 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:13 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:13
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        Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümü, 18 kişinin de yaralanmasına ilişkin 6'sı kamu görevlisi 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar F.Y, H.Ç, M.D, M.S. ve V. Ç. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Ahmet Doğan, tutuksuz sanıklar M.T. ve H.M.G. ile firari sanık Mustafa Timurbanga duruşmada yer almadı.

        Sanıklardan F.Y, teknik personel olmadığını belirterek, "Belediye başkanının verdiği yetki kapsamında evrakları güven ilkesiyle imzaladım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda açılmış başka davalar da bulunduğu için duruşmadan vareste tutulmamı talep ediyorum." dedi.

        Sanıklardan H.Ç, M.D. ve M.S. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlarını talep etti.

        V.Ç. ise savunmasında, "Depremde yıkılan bazı binalarda imzam var. Yıkılmış bir binadan karot alınması, dayak yemiş bir insandan sağlıklı sonuç beklemeye benzer. Bu şartlarda sağlıklı veri elde edilemez. Deprem yönetmeliğini hazırlayanlar dahi bu büyüklükteki bir depremi öngöremedi. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Burada herhangi bir memurun neden yargılandığını anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep ederken müşteki avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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