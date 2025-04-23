Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 23 Nisan Şenliği düzenledi

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Saçaklızade Parkı'na gerçekleştirilen etkinliklerde, sıfır atık temalı atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri ve tiyatro gibi birçok etkinlik yapıldı.

Namık Kemal Mahalle Muhtarı Muhammet Yetişmiş, AA muhabirine, çocukların çok mutlu olduğunu söyledi. Yetişmiş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız depremden sonra Ramazan Panayırı'nı kurdu, ardından da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklarımız için bu şenliği düzenledi. Çocuklarımız burada kurulan oyun alanlarında eğleniyor, ikramlar yapılıyor. Çocuklarımız çok mutlu."

- Adıyaman

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'ndeki Eğri Çayı Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, sıfır atık temalı atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlar sergilendi.