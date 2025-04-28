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        "Kahramanmaraş 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" ödül töreniyle sona erdi

        Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ödül töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 02:28 Güncelleme: 28.04.2025 - 02:39
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        "Kahramanmaraş 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" ödül töreniyle sona erdi
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        Kahramanmaraş'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, ödül töreniyle tamamlandı.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, "Yedi Güzel Adam" olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay'ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının gün yüzüne çıkarılması amacıyla kentte 9 gün boyunca düzenlenen şiir ve edebiyat günleri sona erdi.

        Bu yıl "Edebiyat dönüştürür" mottosuyla gerçekleştirilen, çok sayıda şair ve yazarın katıldığı etkinliğin ödül töreni, Okan Bayülgen'in sunuculuğu ile Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, programda yaptığı konuşmada, bakanlık olarak edebiyatın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için 2005 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) programıyla Türk edebiyatının dünyada tanıtıldığını söyledi.

        Son 20 yılda 97 farklı ülkede 64 dile çevrilen 4 bin 234 esere destek verildiğine değinen Yazgı, şöyle devam etti:

        "Bu ne demek oluyor? Kahramanmaraşlı şairlerimizin dizeleri dünyanın dört bir yanına ulaşıyor demek oluyor. Başka dillerde, başka gönüllerde seslenmesi demek oluyor. Benim de en önem verdiğim programlardan bir tanesi de Edebiyat Eserini Destekleme Programı. Bu kapsamda son 10 yılda 545 yazarımızın ilk eserine maddi destek sağladık. Yeni kalemlerin edebiyat dünyamıza katılmasına büyük bir adım atmış olduk. Edebiyatımızın evrensel boyutunu anlatmak üzere 33 ülkede 212 uluslararası kitap fuarına yazarlarımızla, şairlerimizle, yayıncılarımızla birlikte onur konuğu olduk. Bu organizasyonlarda edebiyatla birlikte müziğimizi, geleneksel sanatlarımızı ve kültürel mirasımızı da tanıtma imkanı bulduk.1453 yazar, çevirmen, yayıncı ve akademisyeni bu etkinliklerle yurt dışındaki hem kendi vatandaşlarımızla hem yurt dışındaki kültür sanat hayatının önemli isimleriyle bir araya getirdik. Geçtiğimiz yıl 9 bin 432 çeşit kitaptan yaklaşık 1,4 milyon, 269 çeşit dergiden de 447 bin 200 alım gerçekleştirdik."

        Kahramanmaraş'ta depremin izlerini silmek, yaralarını sarmak ve kültürel hayatı canlandırmak için modern halk kütüphaneleri inşa edildiğini aktaran Yazgı, 6 Şubat 2023'teki depremde hasar alan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ile ilçe kütüphanelerinin 2026 yılında tamamlanacağını belirtti.

        Yazgı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin edebiyatın yeşermesine, fikir hayatının zenginleşmesine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'edebiyat temasıyla' başvurusunun bakanlık olarak desteklendiğini belirterek, başvuruyu anlamlı bulduğunu söyledi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenen 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin depremin yaralarının sarılması ve unutulması için atılan önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

        Kahramanmaraş'ın edebiyat ve şiirin başkenti olduğunu kaydeden Yayman, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de kültür ve sanat alanında böylesine devamlılık arz eden bir toplantı yok. Onun için ne kadar takdir etsek azdır. Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depreminin yaralarının izlerini sararak edebiyatla ve şiirle hemhal olması önemlidir. İşte bugün edebiyatı ve şiiri iyileştirici gücüne tutunarak bir araya geldik. Kalem sadece yazmak için değil aynı zamanda yaraları sarmak içindir. Şiir sadece estetik değil bir dirilişin bir yeniden inşa iradesinin ifadesidir. Biliyoruz ki milletimizin en büyük serveti kültürüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle yerli ve milli olan kültür, bizim kültürümüzdür."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise şiir ve edebiyat etkinliklerinin kent için yeni başlangıçların habercisi olarak gördüklerini belirtti.

        Görgel, şunları kaydetti:

        "Kahramanmaraş bir kez daha edebiyatın kılavuzu oldu. Bir kez daha kelamın ışığında yürüyenlerin buluşma noktası oldu. Bu akşam Kahramanmaraş bir kez daha şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu hem kendine hem de dünyaya hatırlatmış oldu. Biz bu geceyi yalnızca bir kapanış olarak değil yeni başlangıçların habercisi olarak görüyoruz. Bir haftayı aşkın süredir süren edebiyat yürüyüşümüzde genç kalemlere ilham vermeye çalıştık. Panel, konferans ve söyleşilerimizde bu toprakların kadim sesi yankılandı. Kahramanmaraş, bir kez daha edebiyatın dönüştürücü gücünü ortaya koydu. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den gönderdiğimiz dosyamızla, Kahramanmaraş'ın 'ilk tescilli edebiyat şehri' olma yolunda önemli bir adım attık. Bu gurur, şiir defterini cebinde taşıyan her bir Kahramanmaraşlı'nın hakkıdır."

        - Ödül töreni

        Konuşmaların ardından "Şiir" kategorisinde Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah, "Öykü" kategorisinde Mukadder Gemici, "Roman" kategorisinde Sadık Yalsızuçanlar, "Çocuk Edebiyatı" kategorisinde Özkan Öze, "Araştırma – İnceleme Yazısı" kategorisinde Alev Erkilet, "Yaşam Boyu Başarı" kategorisinde ise Sinan Genim ödüle layık görülürken "Jüri Özel Ödülü" Ali Avgın'a verildi.

        Program, İncesaz grubunun verdiği konserle son buldu.

        Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, çok sayıda edebiyatçı, şair, yazar ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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