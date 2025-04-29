Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Kripto borsalarının sahte sitesini yapan şüphelilerin hediye bakiye ve yüksek kazanç vaadi ile mağdurların hesap bilgilerini ve hesaplarında bulunan kripto varlıkları ele geçirdikleri tespit edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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