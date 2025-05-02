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        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin yargılamaya devam edildi

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 2'si kamu görevlisi, 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:54
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        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin yargılamaya devam edildi
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 2'si kamu görevlisi, 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Çam cezaevinden, tutuksuz sanıklardan Y.K. ile M.Y. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz sanıklardan H.Y. ve M.K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hasan Çam, binayı kusursuz şekilde ve hiçbir masraftan kaçınmadan yaptığını öne sürerek "Bu binada benim de yakınlarım hayatını kaybetti. Sorumlular kimse cezasını çeksin, bu ben bile olsam. 27 aydır tutukluyum. Zemin etüt raporu alınsın, bazı müştekiler istemiyor ama bu rapor, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için önemlidir. Buraya imarı ben açmadım, şantiye şefi ben değilim. Neden sorumlu tutulduğumu anlamıyorum, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Sanığın savunması sırasında müştekiler ile Hasan Çam'ın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

        Diğer sanıklar ise bilirkişi raporunu detaylı incelemek için ek süre talep etti.

        Hasan Çam'ın avukatı K.B, müvekkilinin baskı altında olduğunu ve adil yargılanmadığını öne sürerek "Müvekkilim diğer sanıklar gibi tahliye edilmeli. Zemin etüt raporu bu davanın olmazsa olmazıdır. Bu raporla birlikte sorumlular netleşecektir." diyerek tahliye talebinde bulundu.

        Müşteki avukatları ise tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 2 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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