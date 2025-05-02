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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:58 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:17
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Karaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentte yapımı süren kalıcı konutlar ve iş yerlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıda konuşan Vali Mükerrem Ünlüer, afetlere karşı hazırlıklı, güçlü ve dirençli şehir inşa etmek amacıyla tüm kurumlarla tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirterek, bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

        Toplantının ardından Karaloğlu ve Ünlüer, Azerbaycan'ın destekleriyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ile yerinde dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan Ebrar Sitesi konutlarını inceledi.

        Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve Ünlüer, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Yeni evlerine taşınan Fatma ve Uğur Gönül çiftini de ziyaret eden Karaloğlu, aileye sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

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