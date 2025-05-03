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        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:50
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        Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale'de 29 Nisan'da düzenlenen operasyonda, kripto borsalarının sahte sitesini yapan şüphelilerin hediye bakiye ve yüksek kazanç vaadiyle mağdurların hesap bilgilerini ve hesaplarında bulunan kripto varlıkları ele geçirdikleri tespit edilmiş, 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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