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        Kahramanmaraş'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 8 ve 9 Mayıs'ta düzenlenecek

        Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 8 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:56
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        Kahramanmaraş'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 8 ve 9 Mayıs'ta düzenlenecek
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        Kahramanmaraş'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" 8 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin, kamu kurumlarını daha yakından tanıyarak devletin sunduğu imkanlardan faydalanabilmesi adına "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali, Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla düzenlenecek fuar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak.

        Fuarda yaklaşık 40 kamu kurum ve kuruluşunun temsilcileri tarafından gençlere burs, hibe, fon, kredi gibi maddi desteklerin yanı sıra staj programları ve uluslararası proje destekleri gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeler yapılacak.

        Gençlere yönelik birçok sosyal ve kültürel aktivitenin yer alacağı fuarda, başarılı projeler tanıtılacak, kariyer planlaması, devletin sunduğu imkanlar ve teşvikler hakkında bilgi verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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