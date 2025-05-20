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        Kahramanmaraş'ta gençler tekvando il şampiyonası düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında tekvando turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:04
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        Kahramanmaraş'ta gençler tekvando il şampiyonası düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında tekvando turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Batıpark Spor Kompleksi'nde Küçük bayanlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya çok sayıda sporcu katıldı.

        Sporcular, çeşitli sıkletlerde kıyasıya mücadele etti.

        Turnuvada, kızlar kategorisinde 27 kilogramda Elif İmsal Karacaoğlan, 30 kilogramda Cemre Naz Kandil, 33 kilogramda Evra Nur Işık, 40 kilogramda Aslı Gümüş, 45 kilogramda Pervin Orbay, 50 kilogramda Feride Şahan, 57 kilogramda Ecrin Nisa Bolat, erkeklerde ise 33 kilogramda Abdülbaki Akkavak, 36 kilogramda Mesut Tosyalı, 40 kilogramda Şiraç Gürler, 45 kilogramda Mehmet Arda Çelik ve 57 kilogramda Rizvan Selaldı şampiyon oldu.

        Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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