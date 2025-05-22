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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:56
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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ayşepınarı Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

        Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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