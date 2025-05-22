Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ayşepınarı Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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