GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Ayşepınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 12 arazöz ve 110 personel ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini ifade eden Ünlüer, "Yangın devam ediyor. 5 helikopter, 12 arazöz ve 110 personelle müdahalemiz şu anda devam ediyor. Arkadaşlar epey bir miktar ilerleme sağladılar ama henüz kontrol altına alındığını söyleyemeyiz, yakın bir zamanda alacağımızı tahmin ediyoruz. Epeyce etrafını kolaylaştırdık. " diye konuştu.