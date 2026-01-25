Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 01:51 Güncelleme: 25.01.2026 - 01:51
        Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 ALN 491 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda bulunan Akdere Köprüsü'nden düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

