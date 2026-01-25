Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 ALN 491 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Yörükselim Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda bulunan Akdere Köprüsü'nden düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.