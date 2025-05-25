İstiklalspor'un, Nesine 2. Lig'e yükselmesi Kahramanmaraş'ta sevinçle karşılandı

Taraftarlar, ellerinde bayraklarla Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı, Azerbaycan Caddesi ve Trabzon Caddesi’nde bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı’na kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

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