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        6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi'nde yaşam yeniden başladı

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda, Emlak Konut GYO güvencesiyle yaptırılan konutlarda yaşam yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:01
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        6 Şubat depremlerinde yıkılan Ebrar Sitesi'nde yaşam yeniden başladı
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        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda, Emlak Konut GYO güvencesiyle yaptırılan konutlarda yaşam yeniden başladı.

        Uğradığı büyük yıkım ve çok sayıda can kaybı nedeniyle 6 Şubat depremlerinin simge noktalarından biri haline gelen Ebrar Sitesi'nde yeniden inşa süreci kapsamında 678'i konut, 97'si iş yeri olmak üzere toplam 775 bağımsız bölümün yapımı tamamlandı.

        Zemin artı 5 katı geçmeyen yatay mimari anlayışıyla inşa edilen yapılar, hem güvenli hem de modern yaşam alanları olarak dikkati çekiyor.

        Yoğun çalışmaların ardından tamamlanan projede, 206 hak sahibine anahtar teslimi yapıldı.

        Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, AA muhabirine, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.

        Yapıların modern ve depreme dayanıklı olduğunu belirten Şeker, şöyle konuştu:

        "Ebrar Sitesi'ni 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. 678 bağımsız bölümümüzün 206'sının vatandaşlarımıza anahtar teslimini yaptık. Hedefimiz, bayram sonrasında tüm Ebrar Sitesi'ndeki vatandaşlarımızın yaşamasını sağlamak."

        - Yatay mimari tercih edildi

        Yeni yerleşim alanında 2 spor salonu, 4 çocuk oyun alanı ve 4 spor sahasının bulunduğunu ifade eden Şeker, "Yatay mimari tercih edildiği için daha nefes alınabilir, güvenli ve konforlu yapılar ortaya çıktı. Emlak Konut güvencesiyle yapılan bu kaliteli yapılarda vatandaşlarımız güvenli ve içleri rahat bir şekilde oturacaktır." dedi.

        - "Yeni evimizde ilk bayramımızı geçireceğiz"

        Siteye yerleşen Doğan Özkan, inşa sürecini başından beri takip ettiğini ve yapım aşamasında kullanılan tekniklerin kendisine güven verdiğini söyledi.

        Yeni evinde huzurla yaşamaya başladığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

        "İnsanların kuşkuya düşmesine gerek yok, binaların yapımı, temeli gerçekten çok harika. 11 ili tekrar ayağa kaldırmak kolay değil ve böyle bir devlet gücüne ihtiyaç vardı. Şükürler olsun ki, en kısa sürede evimiz verildi. Gönül rahatlığıyla oturuyoruz. Bayramı yeni evimizde, çocuklarımızla huzurlu bir şekilde geçireceğimiz için mutluyuz. Artık bizim de bir evimiz var. Devletimizden Allah razı olsun."

        - "Hayalimizin ötesinde bir ev oldu"

        Ebrar Sitesi sakinlerinden Saadet Akkurt da yeni evinden ve çevresindeki yaşam alanlarından memnun olduğunu belirtti.

        Eski Ebrar Sitesi ile kıyaslandığında, çok daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı oluştuğunu vurgulayan Akkurt, şöyle konuştu:

        "Evler çok güzel. Oturduğumuz yeri çok beğendim. Konfor olarak çok güzel. Hayalimizin üstünde bir ev oldu. Gayet güzel, kullanışlı bir ev. Burayı yapanlar sadece ev yapmamışlar, çocuklarımız için oyun alanları, yürüyüş yerleri, spor yapabilecekleri alanlar da yapılmış. Çocuğumu güvenle bırakabileceğim bir alan var. Şu anda çocukları geçtim, bizim için de çok fazla aktivite alanı var. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayramı evimizde geçirmiş olacağız. İnşallah bizim için daha iyi olur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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