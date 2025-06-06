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        Kahramanmaraş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 20:35 Güncelleme: 06.06.2025 - 20:35
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        Kahramanmaraş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı yapıldı.

        Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindekilerin Şeyhadil Mezarlığı Şehitliğini ziyaret etmesiyle başlayan programda, protokol üyeleri şehitler için dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

        Daha sonra Vali Ünlüer ve beraberindekiler Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin kabirlerine de karanfil bırakıp dua etti.

        Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programa gelen katılımcılar, burada bayramlaşarak sohbet etti.

        Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Vahit Kirişçi, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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