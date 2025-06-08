Kahramanmaraş'taki Yavşan Yaylası'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi sınırlarında yer alan Yavşan Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Şehir merkezine 37 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1850 metre rakıma sahip yayla, bayramda serin havası ve doğal güzellikleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bayramın ilk iki gününde yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret ettiği yaylada, vatandaşlar piknik yaparak ve kamp kurarak tatilin keyfini çıkardı.

İşletmeci Ahmet Kılçık, AA muhabirine, yaz aylarında temiz havasıyla öne çıkan yaylanın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Yaylanın 3 bin 500 dönümlük bir alanı kapsadığını, ziyaretçilere kamp alanı ve villa hizmeti de verdiklerini dile getiren Kılçık, "Bu bölgede Yağlıoluk, Bekmez Pınarı ve Yavşan suyu gibi üç doğal kaynak suyumuz bulunuyor. Ziyaretçiler bu sulardan da oldukça memnun. Özellikle kanser ve verem hastaları, temiz havası ve suyundan dolayı yaylayı sıkça tercih ediyor." ifadelerini kullandı.