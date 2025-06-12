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        Kahramanmaraş'ta mermer blokların altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde mermer blokların altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:15
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        Kahramanmaraş'ta mermer blokların altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde mermer blokların altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Şazibey Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Mahmut Şihan ve Eyüp Saz'ın üzerine mermer bloklar devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce mermer blokların altından çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan yabancı uyruklu Mahmut Şihan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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