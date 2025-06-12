Kahramanmaraş'ta mermer blokların altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şazibey Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Mahmut Şihan ve Eyüp Saz'ın üzerine mermer bloklar devrildi.

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