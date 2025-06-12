Kahramanmaraş'ta mermer blokların altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde mermer blokların altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde mermer blokların altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şazibey Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Mahmut Şihan ve Eyüp Saz'ın üzerine mermer bloklar devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce mermer blokların altından çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan yabancı uyruklu Mahmut Şihan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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