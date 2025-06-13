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        Milli park ilan edilen Geben Vadisi'nde ekoturizmin canlanması bekleniyor

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat, Göksun ve Andırın ilçeleri sınırlarında yer alan Geben Vadisi'nin Türkiye'nin 50'nci milli parkı ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:49
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        Milli park ilan edilen Geben Vadisi'nde ekoturizmin canlanması bekleniyor
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        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat, Göksun ve Andırın ilçeleri sınırlarında yer alan Geben Vadisi'nin Türkiye'nin 50'nci milli parkı ilan edilmesi, kentte sevinçle karşılandı.

        Resmi Gazete'nin 30 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan kararla milli park ilan edilen Geben Vadisi, merkez Onikişubat, Göksun ve Andırın ilçeleri sınırları içindeki yaklaşık 200 bin dönümlük alandan oluşuyor.

        Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Faruk Tülücü, AA muhabirine, Geben Vadisi'nin milli park ilan edilmesinin, kentin kültürel varlıklarının turizme kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Geben Vadisi Milli Parkı'nın tarihi Roma Akyol güzergahında olan Meryemçil Kalesi ve Türkmen göç yolunu barındırdığını belirten Tülücü, Karacaoğlan'ın bölgeyi anlatan şiirleri, büyüleyici Kayranlı Dağı ve jeolojik oluşumları gibi birçok özelliği ile dikkatleri üzerine çeken vadinin flora açısından çok zengin olduğunu ifade etti.

        - 200 bin dönümlük alanı kapsıyor

        Geben Vadisi'nin milli park yapılması için çalışmalara 2019 yılında başladıklarını, sahanın özelliklerini kayıt altına aldıklarını dile getiren Tülücü, şöyle konuştu:

        "30 Mayıs 2025 tarihinde yaklaşık 200 bin dönüm alana sahip olan Geben Vadisi Milli Parkı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ilan edilmiştir. Büyüleyici jeolojik oluşumları, Anadolu diyagonalinin alan üzerinden geçmesi sebebiyle flora açısından hem zenginlik hem de endemik tür oranının fazla olması, fauna açısından incelendiğinde ayı, çizgili sırtlan, vaşak, kurt, yaban keçisi gibi büyük memeli türlerin yanında kemirgenler, sürüngenler, kuşlar, özellikle göçmen kuşlardan angut ördeğinin üreme alanı olması, kaya mezarları, Söğüt Ovası'nda bulunan 272 metre uzunluğundaki mağara, saf kayın ormanları, yaşlı doğal karaçam-sedir-göknar ormanları ve eşsiz güzelliği ile Kırksu bölgesi, alanı önemli kılmaktadır. Milli park ilan edilen alan, uluslararası bir marka olup ilimizi uluslararası doğa turizmi açısından cazip hale getirecektir."

        - "Kente büyük bir katkı sağlayacak"

        Kahramanmaraş Doğa Sporları Topluluğu Kurucusu Mustafa Yıldız, kentin kırsal turizminin gelişimi açısından Geben Vadisi'nin milli park ilan edilmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

        Yılda iki kere bölgeyi ziyarete gittiklerini dile getiren Yıldız, "İlkbaharda ayrı bir güzel, sonbaharda da ayrı bir güzel. Renk cümbüşüne dönüşüyor. İnsanların mutlaka gidip görmesi gerekiyor. Kente büyük bir katkı sağlayacak. Endemik bitki türleri, yabani hayvan popülasyonu var, akarsuları var ve çok fazla endemik bitkiye sahip. Yaylaları çok güzel, bahar aylarında gidip görülmesi gerekiyor. İnsanları şehirden çekip bu alanlara yöneltmeye çalışıyoruz. Ekoturizme katkı sağlamak için çabalıyoruz." diye konuştu.

        Doğaseverlerden Alper Şişman, yaylaları, endemik bitki çeşitliliği, hayvan popülasyonu ile güzellikler sunan alanda doğa yürüyüşleri, trekking, kamp ve doğa çekimleri yapılabileceğini anlattı.

        Nimet Çokbüyük de bölgenin şehrin sayısız güzelliklerinden sadece biri olduğunu, alınan kararın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

        Doğasever Ecenur Şişman da şehrin doğal güzelliklerinin değerlendirilmesinin herkes gibi kendisini de sevindirdiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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