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        Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremden etkilenen 13 ilimizde toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Bu törenle birlikte 250 bin 636 konut ve iş yerini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:41
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        Bakan Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde konuştu:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremden etkilenen 13 ilimizde toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Bu törenle birlikte 250 bin 636 konut ve iş yerini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız." dedi.

        Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı, Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, milletleri millet yapan en önemli unsurun kederde ve sevinçte bir olabilmek olduğunu belirtti.

        Depremin ardından dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "Acıları dindirmek imkansızdır ama geride kalanların emanetine sahip çıkmaksa boynumuzun borcuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletçe el ele, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Dedik ki 'Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır.' Bu inançla bir olduk, beraber olduk. Hep birlikte tek yürek olduk. Depremden etkilenen 13 ilimizde toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Bu törenle birlikte 250 bin 636 konut ve iş yerini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Böylece konteyner kentlerde misafir ettiğimiz AFAD hak sahibi ailelerimizin büyük çoğunluğu artık sıcak yuvalarına kavuşuyor. İnşallah en kısa sürede konteyner kentlerde kalan AFAD hak sahibi vatandaşlarımızın tamamı yeni bir hayata başlayacak. Kahramanmaraş’ta can Azerbaycan’ımızın o sıcak yüreğiyle inşa edilen 1213 konut, 1782 iş yeri teslimi ve bir okulumuzun daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan Mahallemizdeki bu yapıların her bir tuğlasında 'iki devlet, tek millet' şiarı var. Her bir penceresinde kardeşliğin sıcaklığı, her bir kapısında tarihin ve kültürün ortak izleri var."

        Yerlikaya, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi’nde yükselen her bir konutun, iki vatan tek can olan kardeşliğin mührü olduğunu ifade etti.

        Yerlikaya, "Biliyoruz ki bizim için Karabağ neyse, Azerbaycan için de Kahramanmaraş odur. Acımız, sevincimiz ve geleceğimiz birdir bizim. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna liderlik eden Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kardeşliğini hiçbir zaman esirgemeyen can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e ve kardeş Azerbaycan halkına şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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