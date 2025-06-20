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        Kahramanmaraş'ta üniversite adaylarına YKS günlerinde ulaşım ücretsiz

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:55
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        Kahramanmaraş'ta üniversite adaylarına YKS günlerinde ulaşım ücretsiz
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım uygulaması belediye ve özel halk otobüslerinde geçerli olacak.

        Üniversite sınavına girecek adaylar, 21-22 Haziran'da sınav evraklarını göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.

        Uygulamadan faydalanabilmek için ulaşım kartlarının cihaza okutulmasına gerek duyulmayacak, sadece sınav katılım belgelerinin ibrazı yeterli olacak.

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