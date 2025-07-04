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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:32
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezindeki bir adreste uyuşturucu madde sattığını belirlediği D.Ü'yü suçüstü yakaladı.

        Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 44.187 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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