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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 86 zanlıdan 40'ı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:12
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 86 zanlıdan 40'ı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 86 kişi gözaltına alındı.

        Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ile 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı diye tabir edilen tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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