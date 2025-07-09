Kahramanmaraş'ta tandırlıkta çıkan yangın hasara neden oldu

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Beyceğiz Mahallesi Misket Sokak'ta bulunan müstakil bir evin tandırlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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