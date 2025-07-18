Kahramanmaraş'ta kamyonet ile inşaat malzemesi arasında kalan kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, maden ocağında inşaat malzemesiyle kamyonetin arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, maden ocağında inşaat malzemesiyle kamyonetin arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Hacıbebek Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağına kamyonetiyle gece saatlerinde malzeme götüren Sinan Kılıç'tan (34) haber alamayan yakınları, durumu maden ocağı çalışanlarına bildirdi.
İşçiler, Kılıç'ı kullandığı kamyonet ile inşaat malzemesi arasında sıkışmış halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.