Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 4 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.