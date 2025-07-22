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        Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş ve Adıyaman'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:19
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        Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş ve Adıyaman'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

        Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölge alanları tercih etti.

        Bazı vatandaşlar, yüksek kesimlerde ve baraj kenarlarında serinlemeye çalıştı.

        Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        - Adıyaman

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Adıyaman'da termometreler 42 dereceyi gösterdi.

        Sıcak hava nedeniyle kent sakinleri, serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelikleri tercih etti.

        Bazı çocuklar, Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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