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        Kahramanmaraş için sıcak hava uyarısı yapıldı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:21
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        Kahramanmaraş için sıcak hava uyarısı yapıldı
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, kentte Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

        Merkezden yapılan yazılı açıklamada, sıcaklıkların 25 Temmuz Cuma gününe kadar etkili olacağı, bu süreçte hava sıcaklıklarının kent genelinde 44 dereceye kadar yükselebileceği kaydedildi.

        Açıklamada, vatandaşların özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları, açık alanlarda uzun süre bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

        Kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların daha dikkatli olmaları istenirken, aşırı sıcakların sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında da bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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