Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Yıkılan binada 4 yakınını kaybeden Nevruz'dan duruşma sonrası tepki: Yuva yerine mezar almışlar

        KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Medine Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıkılan binada 4 yakınını kaybeden Nevruz'dan duruşma sonrası tepki: Yuva yerine mezar almışlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Medine Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma sonunda sanıkların savunmalarına tepki gösteren Nevruz Zülkadir, yıkılan binada 4 yakınını kaybettiğini ve yapının kum yığınından ibaret olduğunu belirterek, "Bu binadan ev alan kişiler ev, yuva almak istemiş ama bilmemişler, mezar almışlar" diye konuştu.

        Barbaros Mahallesi'nde, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan Medine Apartmanı’nda 14 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili müteahhit Rüstem Kepek ile statik proje müellifi ve fenni mesul Ercan Gök hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Rüstem Kepek, Ercan Gök, taraf avukatları ve binada ölenlerin yakınları katıldı.

        Rüstem Kepek, savunmasında suçlamaları reddetti, binayı yaptıranın kendisinin değil, 5 yıl önce ölen emlakçı Veli Taşdemir olduğunu öne sürdü. Kepek, “Sadece arsa sahibiydik, ruhsatta yapı sahibi olarak görünüyoruz, müteahhit olarak hareket etmedim, binanın projeleri ile ilgili de Veli Taşdemir Ercan Gök ile görüşerek anlaştı. Malzemelerin parasını biz Veli Taşdemir'e veriyorduk, malzemeleri de Veli Taşdemir temin ediyordu. Veli Taşdemir arsayı satın alırken komisyon aldı, onun dışında inşaatı yaptırması nedeniyle kendisine bir el emeği ücreti verdik ancak ne kadar verdik hatırlamıyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

        DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

        Ercan Gök de suçlamaları kabul etmedi. Binanın yıkılmasında herhangi bir mühendislik hatasının olmadığını belirterek beraatini talep etti. Binada yakınlarını kaybedenler ise sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın bilirkişiye gönderilmesini karar verip davayı 23 Aralık'a erteledi.

        Binada kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini kaybeden Nevruz Zülkadir, duruşma sonunda sanıkların savunmalarına tepki gösterip, depremden sonra kardeşlerinin yanına gittiğini ancak binayı kum yığını halinde bulduğunu söyleyerek, “Gittiğimde karşılaştığım manzara, dükkan üstü 3’üncü kat olan kısım yolla bir olmuş. Yani 3 kat hiç yoktu ortada. Öyle ki nefes alacak en ufak bir yer kalmamış. Kum yığını, taş yok, beton yok, içerisinde demir yok, hiçbir şey yok. Kum yığının içerisinde biz diri diri ailelerimizi, canlarımızı bıraktık. Kardeşimle 2 yeğenim ve gelinimiz olmak üzere dördünü aynı yatakta buldum. Yani kalkmayı bırakın çocuklarını sadece araya alabilecek kadar fırsatları olmuş hiçbir şekilde yataktan kalkamamışlar zaten. Buldum, defnettim, gömdüm. Bu binadan ev alan kişiler, kendisine ev, yuva almak istemiş ama bilmemişler, mezar almışlar. Evlatlarıyla birlikte diri diri gömüldüler” diye konuştu.

        'ÖLMÜŞ BİR İNSANI KULLANIYORLAR'

        Sanıkların savunmalarına da tepki gösteren Nevruz Zülkadir, kendilerinin savunulacak bir tarafı olmadığı için ölmüş insanları kullandıklarını ifade ederek, "İlk duruşmada dedikleri şey iki kişi aynı şeyi savunup Veli Taşdemir diye bundan 5-6 yıl önce ölmüş bir şahsın üzerine atıyorlar suçlamayı. Ve kendilerinin hiçbir şekilde hiçbir sorumluluklarının olmadığını söylüyorlar. Ama ben onun böyle olduğuna inanmıyorum. Yani ve adaletin de geleceğini biliyorum. Savunulacak yerleri yok. Bilirkişi raporlarını da gördükleri için savunulacak hiçbir tarafları olmadığı için ölmüş bir insanı kullanıyorlar. Adalete güveniyorum. Eminim ki bunların hak ettikleri cezayı verecekler. Benim kardeşim geri gelmeyecek ama biz deprem ülkesindeyiz, belki başka insanların kardeşleri hayatta kalacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'ten 3 gündür haber alınamıyor!
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş'ten 3 gündür haber alınamıyor!
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 1 şüpheli daha gözaltında
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Reyhan öğretmenin şüpheli ölümü!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Neden yandık
        Neden yandık
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş için sıcak hava uyarısı yapıldı
        Kahramanmaraş için sıcak hava uyarısı yapıldı
        Kahramanmaraş'ta kamyonet ile inşaat malzemesi arasında kalan kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta kamyonet ile inşaat malzemesi arasında kalan kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Ağustos Fuarı" için hazırlıklar devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Ağustos Fuarı" için hazırlıklar devam ediyor
        Yangında ölen anne ve bebeği aynı mezarda toprağa verildi
        Yangında ölen anne ve bebeği aynı mezarda toprağa verildi
        Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu içinde para bulunan çanta sahibine tesli...
        Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu içinde para bulunan çanta sahibine tesli...
        KAMEK ile gençler yaz tatilini verimli geçiriyor
        KAMEK ile gençler yaz tatilini verimli geçiriyor