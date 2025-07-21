Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 8 bin 871 sentetik hap, 7 bin 500 kutu makaron, 12 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklayama göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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