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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 83 zanlıdan 52'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:09
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 83 zanlıdan 52'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklayama göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 83 kişi gözaltına alındı.

        Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 8 bin 871 sentetik hap, 7 bin 500 kutu makaron, 12 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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