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        Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası yaşamını yitirdi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle kazara vurduğu iddia edilen akrabası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 01:05 Güncelleme: 23.07.2025 - 01:05
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        Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası yaşamını yitirdi
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle kazara vurduğu iddia edilen akrabası hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan M.U.P. (10), evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken iddiaya göre babasının dayısının oğlu E.Ç'yi (35) kazara vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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