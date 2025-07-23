Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan M.U.P. (10), evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken iddiaya göre babasının dayısının oğlu E.Ç'yi (35) kazara vurdu.

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