Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle kazara vurduğu iddia edilen akrabası hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 10 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle kazara vurduğu iddia edilen akrabası hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan M.U.P. (10), evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken iddiaya göre babasının dayısının oğlu E.Ç'yi (35) kazara vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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