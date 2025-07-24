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        Kahramanmaraş'ta 200 keklik doğaya bırakıldı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, doğayı koruma ve yaban hayatını desteklemek amacıyla 200 keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:06
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        Kahramanmaraş'ta 200 keklik doğaya bırakıldı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, doğayı koruma ve yaban hayatını desteklemek amacıyla 200 keklik doğaya salındı.

        Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliğinde kırsal Büyüktatlı Mahallesi'nde 200 keklik doğaya bırakıldı.

        Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaban hayatının desteklenmesinin gelecek nesiller için hayati önem taşıdığını ifade ederek, "Bu tür etkinlikler doğal yaşamın devamlılığı açısından büyük önem taşıyor." dedi.

        Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da doğanın korunması ve ekosistem dengesinin sağlanması adına bu tür faaliyetlerin süreklilik kazanması gerektiğini ifade etti.

        Başkan Kıraç, "Salınan keklikler, doğaya uyum sağladıklarında keneler ve diğer zararlı haşerelerle mücadelede etkili olacak. Vatandaşlarımızdan özellikle kaçak avcılıktan uzak durmalarını ve yasadışı faaliyetleri yetkililere bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

        Programa, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Faruk Tülücü, Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ufuk Aslantürk ve dernek üyeleri katıldı.

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