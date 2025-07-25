Kahramanmaraşlı kadın girişimci atık talaşı sanat eserlerine dönüştürüyor

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta yaşayan 50 yaşındaki girişimci Hatice Saçmalı, hobi olarak başladığı ahşap oyuncak kursunda ortaya çıkan talaş tozlarını değerlendirme fikrini zamanla geliştirerek çevreci bir girişime dönüştürdü.

Yaklaşık 9 yıl önce hobi olarak başladığı kursta, ahşap parçalarından oyuncak üreten Saçmalı, üretim sırasında çıkan talaş tozunu değerlendirmek istedi.

Talaş tozunu doğal malzemelerle karıştırarak hamur kıvamına getiren Saçmalı, broş, kolye, küpe gibi süs eşyaları ile minyatür dekoratif ürünler üretmeye başladı.

Çalışmalarını Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Servier Grup işbirliğiyle İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda kurulan Kadın İş Geliştirme Merkezi'ndeki (KİGEM) atölyede sürdüren Saçmalı, AA muhabirine, hobisinin zamanla mesleğe dönüştüğünü ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

Ahşap kursunda aldığı eğitimle yola çıktığını belirten Saçmalı, şunları kaydetti:

"Kursta zamanla kendi oyuncak tasarımlarımı yapmaya başladım. Üretim sırasında ortaya çıkan talaş tozlarını atmak istemedim, biriktirmeye başladım. 'Bu tozlarla ne yapabilirim?' diye düşünürken, en sevdiğim çiçek olan gülü yapmayı denedim. Farklı doğal karışımlar hazırlayarak hamur elde ettim ve bu hamurdan ilk gülü yaptım. Ortaya çıkan sonuç beni çok etkiledi. Ardından bu yöntemi geliştirip daha fazla ürün elde etmeye başladım." - "İnovasyon projesi seçildi" Hediyelik ürünler yaparak özel siparişler almaya başladığını dile getiren Saçmalı, KİGEM'in bir yarışmasında 300 başvuru arasında çalışmalarının tek "inovasyon projesi" olarak seçildiğini ifade etti. Ahşabın her parçasını değerlendirmeye çalıştığını vurgulayan Saçmalı "Ahşap çok değerli ve doğal bir malzeme. Küçük parçaları maskot yapımında kullanıyorum, talaş tozunu ise sanata dönüştürüyorum. Bu malzemeden tablolar, güller, çiçek buketleri, tepsiler, kutu süslemeleri, yaka iğneleri, broşlar, küpeler ve takılar yapıyorum." dedi.