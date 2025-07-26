Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde düzenlenen organizasyon, asırlardır sürdürülen bir geleneği yeniden canlandırarak çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

        Etkinlik kapsamında çocuklara sünnet kıyafetleri giydirildi, dua merasiminin ardından şehir turu düzenlendi. Expo 2023 alanındaki gölette çocuklara kayık turu yaptırıldı.

        Program sonunda sünnet olan çocuklara bisiklet ve altın hediye edildi.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, vakıf geleneğinde yer alan hayır şartlarını yerine getirme konusuna önem verdiklerini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yönettiğimiz vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile sünnet olan çocukların aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ın zirvesine dev Türk bayrağı ve İstiklal Madalyası işleniyor
        Kahramanmaraş'ın zirvesine dev Türk bayrağı ve İstiklal Madalyası işleniyor
        Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kahramanmaraşlı kadın girişimci atık talaşı sanat eserlerine dönüştürüyor
        Kahramanmaraşlı kadın girişimci atık talaşı sanat eserlerine dönüştürüyor
        Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan yavru kediyi güvenlik görevlisi kurtar...
        Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan yavru kediyi güvenlik görevlisi kurtar...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta 200 keklik doğaya bırakıldı
        Kahramanmaraş'ta 200 keklik doğaya bırakıldı