Kahramanmaraş'ın zirvesine dev Türk bayrağı ve İstiklal Madalyası işleniyor

İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta, Ahır Dağı'nın zirvesindeki 40 dönümlük alana işlenen Türk bayrağı yurtta şu ana kadar yapılan en büyük bayrak olacak.

Yaklaşık 1800 metre rakımda başlatılan çalışma kapsamında 40 dönümlük alana ay yıldızlı Türk bayrağı, 6 dönümlük bölgeye ise İstiklal Madalyası işleniyor.

Şu ana kadar ay yıldız kısmı tamamlanan ve ışıklandırma sistemiyle desteklenecek olan bayrak ve İstiklal Madalyası bitmesi durumunda kentin her noktasından çıplak gözle görülecek.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AA muhabirine, söz konusu alanda çevre düzenleme çalışmalarını Ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın istiklalin, istikbalin ve kurtuluş mücadelesinin öncü şehirleri arasında yer aldığını hatırlatan Toptaş, şunları kaydetti:

"Bu şehir, Fransız işgali sırasında kalede dalgalanan Fransız bayrağını indirip yerine Türk bayrağını çeken halkıyla bayrak olayına öncülük etmiştir. Rıdvan Hoca'nın Ulu Cami'de 'Burada namaz kılmak caiz değildir' diyerek halkı harekete geçirdiği, ardından kaleye hücum edilip bayrağımızın yeniden dalgalandırıldığı bir şehirdir."