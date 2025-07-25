Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan yavru kediyi güvenlik görevlisi kurtardı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.
TCDD İstasyon Şefliği yerleşkesinde yavru bir kedi, çıktığı ağacın tepesinde mahsur kaldı.
Yavru kedinin aşağı inemediğini fark eden çevredekiler durumu, istasyonun yetkililerine bildirdi.
Dün geceden bu yana ağaçta mahsur kalan kedinin aç olduğunu fark eden kurumun güvenlik şefi Hakan Kodaz, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Yavru kediye su ve mama veren Kodaz, yavru kediyi sahiplendi.
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