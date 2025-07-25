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        Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan yavru kediyi güvenlik görevlisi kurtardı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:04
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        Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan yavru kediyi güvenlik görevlisi kurtardı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.

        TCDD İstasyon Şefliği yerleşkesinde yavru bir kedi, çıktığı ağacın tepesinde mahsur kaldı.

        Yavru kedinin aşağı inemediğini fark eden çevredekiler durumu, istasyonun yetkililerine bildirdi.

        Dün geceden bu yana ağaçta mahsur kalan kedinin aç olduğunu fark eden kurumun güvenlik şefi Hakan Kodaz, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Yavru kediye su ve mama veren Kodaz, yavru kediyi sahiplendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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