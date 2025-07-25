Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ercan D. yönetimindeki 46 FY 801 plakalı minibüs, Egemenlik Mahallesi Madalyonlu kavşağında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Ayşe Çavdar hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve eşi S.D, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
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