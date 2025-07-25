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        Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:28 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:37
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        Kahramanmaraş'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ercan D. yönetimindeki 46 FY 801 plakalı minibüs, Egemenlik Mahallesi Madalyonlu kavşağında refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Ayşe Çavdar hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve eşi S.D, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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