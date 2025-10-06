Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.