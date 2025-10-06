Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:05 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada 84,22 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram bonzai ve 2 sentetik hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        TDV, Elbistan ve Pazarcık'ta 100 aileye alışveriş kartı dağıttı
        TDV, Elbistan ve Pazarcık'ta 100 aileye alışveriş kartı dağıttı
        14. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası başladı
        14. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası başladı
        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirild...
        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirild...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı