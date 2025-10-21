Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, çeşitli markalarda ve açık vaziyette 23 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 23 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

