Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta başladı

Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 485 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok sporcunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Görüyorum ki Kahramanmaraş hala dimdik ayakta. Sporun esas mayası olan güreşle birlikte hala karşımızda dimdik ayakta olan Kahramanmaraş'ı görüyoruz." diyen Türkiş, 26 ilden 480 sporcunun ter dökeceği kısa şalvar güreşinin Türkiye'ye Kahramanmaraş'tan açıldığını, bu açıdan şampiyonanın burada yapılıyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de güreşin yiğitlik, mertlik, sabır ve erdemin simgesi olduğunu, asırlar boyunca bu topraklarda çocukların dedelerinden güreşi öğrendiğini anlattı.