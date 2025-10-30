Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 63 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 17:34 Güncelleme: 30.10.2025 - 17:34
        Kahramanmaraş'ta kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 63 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Ekim tarihleri arasında kent genelinde kaçak kazı ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonlarla 63 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında dedektör köpeklerinde katılımıyla yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

