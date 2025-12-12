Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kahramanmaraş'ta 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 21:34 Güncelleme: 12.12.2025 - 21:34
        Kahramanmaraş'ta 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kahramanmaraş'ta 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda "hırsızlık" suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

