        Kahramanmaraş'ın Germanicia mozaikleri kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta Germanicia Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan mozaikler, halk eğitimi merkezinde açılan kursta kadın kursiyerler tarafından tablo ve dekoratif ürünlere dönüştürülerek günümüze taşınıyor.

        23.12.2025 - 11:10
        Kahramanmaraş'ın Germanicia mozaikleri kadınların emeğiyle yeniden hayat buluyor
        Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi ile Onikişubat Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi işbirliğinde açılan kursa katılan kadınlar, 2007'de kaçak kazı sonrası ortaya çıkarılan Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik figürleri günlük yaşamda kullanılabilecek tablo ve dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

        Mozaik figürleri önce fotoğraflayan ardından büyük boyutlu kağıtlara renkli olarak aktaran kursiyerler, daha sonra kerpeten yardımıyla küçük parçalara ayırdıkları taşları tek tek dizerek tarihi desenleri yeniden yorumluyor.

        - Mozaiklerin daha fazla tanınmasına katkı sunuyorlar

        Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Öğretmeni Melek Tunç, AA muhabirine, kursta 12 kursiyerin eğitim aldığını, katılımcıların çoğunluğunu ev hanımları ve çalışan kadınların oluşturduğunu söyledi.

        Germanicia mozaiklerinin gün yüzüne çıkarılmasının ardından mozaik sanatına ilginin arttığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

        "Desenleri çalışırken, o desenin nereden çıkarıldığını, oradaki yaşamı ve mozaiği yapan insanların duygularını, düşüncelerini hissetmeye çalışıyoruz. Bu süreç, bizi bambaşka dünyalara götürebiliyor. Yüzyıllar önce bir taşla resim yapan insanların neler hissettiğini anlamaya çalışmak ya da onlarla aynı duyguları paylaştığımızı hissetmek bizi farklı dünyalara taşıyabiliyor. Kendi memleketimizde ortaya çıkarılan mozaiklerin dünya literatüründe daha fazla anılmasını sağlayabileceğimizi düşünüyoruz."

        Kursiyerlerden Hacer Yıldırım da mozaik çalışmasının kendisi için hem stres atma hem de mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

        Taşları kesmenin zaman zaman zorlayıcı olduğunu dile getiren Yıldırım, ortaya çıkan eserin tüm yorgunluğu unutturduğunu belirterek, ilerleyen süreçte sergi açmayı ve ürettiği eserleri satışa sunmayı hedeflediğini kaydetti.

        Kurs kapsamında hazırlanan mozaik tablolar, dönem sonunda düzenlenen sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        - Germanicia hakkında

        Kahramanmaraş kent merkezinde yer alan Roma dönemine ait Germanicia Antik Kenti, 2007'de gerçekleştirilen bir kaçak kazı sırasında ortaya çıkarıldı. Figürlü taban mozaikleriyle dikkati çeken antik kent, Doğu Roma döneminin önemli yerleşim alanları arasında gösteriliyor. Germanicia mozaikleri, mitolojik sahneler ve günlük yaşamı betimleyen figürleriyle öne çıkıyor.

