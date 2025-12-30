Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde zarar gören okul sıraları, kültürel figürlü satranç takımına dönüştürüldü

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören okul sıraları, Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüştürülerek kentin kültürel simgelerini yansıtan el yapımı satranç takımına dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde zarar gören okul sıraları, kültürel figürlü satranç takımına dönüştürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören okul sıraları, Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüştürülerek kentin kültürel simgelerini yansıtan el yapımı satranç takımına dönüştürüldü.

        Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, deprem sonrası kullanılamaz hale gelen okul sıraları, enstitü bünyesindeki ahşap oymacılığı atölyesinde yeniden değerlendirilerek satranç takımı olarak tasarlandı.

        Projeyle hem çevre bilincinin hem de gençlerin zeka oyunlarına ilgisinin artırılması amaçlandı.

        Enstitü Müdürü Ayşegül Kirişci, AA muhabirine, sıfır atık çalışmalarının olgunlaşma enstitüleri için önemli bir alan olduğunu söyledi.

        Geri dönüşümün önemine değinen Kirişci, "Ahşap oymacılığı atölyemizde depremde zarar görmüş okul sıralarının dönüşümünü sağlamış bulunuyoruz. 6 Şubat depremlerinde hasar gören okul sıralarını dönüştürerek gençlerimiz için satranç takımı olarak tasarladık." dedi.

        - Kentin simgeleri satranç taşlarında

        Tamamı el işçiliğiyle üretilen satranç takımında klasik taşlar yerine Kahramanmaraş'ın simgelerini kullandıklarını belirten Kirişci, şöyle devam etti:

        "Kendi taşlarımızı oluşturduk. Bunlar Sütçü İmam, İstiklal Madalyası, Ulu Cami, Maraş Kalesi, aslan figürü ve Maraş çetelerini temsil eden taşlardan oluşuyor. Gençlerimizin bu oyunu oynarken at ve fil gibi klasik taşlar yerine Kahramanmaraş'ın değerlerini temsil eden figürlerle oynamalarını özellikle arzu ettik."

        Kirişci, üretimi ve satışı enstitü tarafından yapılan satranç takımının tasarım tescil belgesinin alındığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi

        Benzer Haberler

        Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı
        MADO'dan yeni yıla tatlı başlangıç Yılbaşı pastaları sofralara şıklık katıy...
        MADO'dan yeni yıla tatlı başlangıç Yılbaşı pastaları sofralara şıklık katıy...
        Kahramanmaraş'ta deprem konutları yükselmeye devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta deprem konutları yükselmeye devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 8 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 8 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla konferans düzenl...
        Kahramanmaraş'ta "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla konferans düzenl...