        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta bir aile, kar nedeniyle yollar kapanınca misafirliğe iş makinesiyle gitti

        Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine bir aile, söz verdikleri misafirliğe yoldan çevirdikleri iş makinesiyle gitti. O anlar, ev sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:08 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:08
        Kahramanmaraş'ta bir aile, kar nedeniyle yollar kapanınca misafirliğe iş makinesiyle gitti
        Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine bir aile, söz verdikleri misafirliğe yoldan çevirdikleri iş makinesiyle gitti. O anlar, ev sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

        Sütçü İmam Mahallesi'nde yaşayan Celal Doğan, Saçaklızade Mahallesi'nde ikamet eden arkadaşı Barış Bekçi ile ailesiyle birlikte onun evinde buluşmak üzere sözleşti.

        Sözünden dönmek istemeyen Doğan, kar yağışının etkisini artırması sonrası yollar kapanınca, bölgede çalışma yapan iş makinesi operatöründen yardım istedi.

        Ailenin talebini geri çevirmeyen operatör, Doğan, eşi ve 2 çocuğunu da araca alarak Bekçi'nin evinin önüne kadar taşıdı.


        Ev sahibi Bekçi, cep telefonuyla kaydedilen bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Doğan, AA muhabirine, kar yağışının dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdığını söyledi.


        Sabah arkadaşı Bekçi'nin kendilerini evine davet ettiğini belirten Doğan, yollar kapanınca gelemeyeceklerini ilettiği arkadaşının, kendilerine "Hazırlık yapıldı gelin." dediğini anlattı.


        Bunun üzerine, tanıdığı bir kepçe operatörünün yol açma çalışması yaptığını fark ederek ondan destek istediğini dile getiren Doğan, "Yolu açmasını ve arkasından gitmemizi rica ettim. Sağ olsun geldi. Biz de aracı aşağıda bırakıp, misafirliğe kepçeyle gitmeye karar verdik. Böyle bir ilgi beklemiyorduk ama sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Soğuk kış günlerinde insanların yüzünde bir tebessüm oluşturduysak ne mutlu bize." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

