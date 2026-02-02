Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin merkez üssü Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı

        İZZET MAZI / GÖKHAN ÇALI - 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depremin ardından insanların yaşadığı panik ve binaların yıkılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Giriş: 02.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:08
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin merkez üssü Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı
        İZZET MAZI / GÖKHAN ÇALI - 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depremin ardından insanların yaşadığı panik ve binaların yıkılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        6 Şubat 2023'te saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24'te Elbistan'da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki sarsıntının yıkıcılığına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

        İlçe merkezindeki farklı noktalara kurulu MOBESE'ler ile güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin büyüklüğü ile insanların yaşadığı korku ve paniği bir kez daha gözler önüne serdi.

        Kayıtlarda, depremin olduğu anlarda sarsıntıyla birlikte binaların yıkılması ve ayakta durmakta güçlük çeken bazı vatandaşların araçlara tutunmaları, bazılarının ise panik halinde kaçışmaları yer aldı.

        İlçenin Işıklar mevkisindeki MOBESE kameralarınca, 13.24'teki sarsıntıyla beraber dört katlı binanın park halindeki araçların üzerine yıkılması, bölgede oluşan toz bulutu ve sonrasında insanların yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi.

        Büyük Kentpark karşısındaki kamera kayıtlarında da bir binanın ilk iki katının çöktüğü, insanların panikle kaçtığı ve dengelerini kaybetmemek için araçlara tutunduğu anlar yer aldı.

        Sarsıntının en net şekilde görüldüğü kayıtlardan birisi de Gariplik Caddesi'nde kaydedildi. Depremin etkisiyle vatandaşların ayakta durmakta zorlanarak birbirlerine tutunmaları, çöken binalardan yükselen toz bulutu, vatandaşların cep telefonlarıyla yakınlarını aramaları ve yıkılan binaların enkazında kalanlara yardıma koşmaları kameralarca anbean kayıt altına alındı.

