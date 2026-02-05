Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 23:08 Güncelleme: 05.02.2026 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Programda vatandaşlarla sohbet eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Ünlüer, üç yıldır her yıl dönümünde vatandaşlarla bir araya gelerek acıyı birlikte paylaştıklarını belirterek, "Bu büyük afette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, tedavisi süren vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat tarihinin kent için sıradan bir gün olmaktan çıktığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?

        Benzer Haberler

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
        Bakan Kurum'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki: "Özgür Bey vakit tiyatro va...
        Bakan Kurum'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki: "Özgür Bey vakit tiyatro va...
        Bakan Kurum:11 ilimizin tek bir binasına tek bir tuğla koymadınız, bari göl...
        Bakan Kurum:11 ilimizin tek bir binasına tek bir tuğla koymadınız, bari göl...
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den 6 Şubat depremlerinin...
        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den 6 Şubat depremlerinin...
        Asrın felaketinden asrın dirilişine: Kahramanmaraş ayağa kalktı
        Asrın felaketinden asrın dirilişine: Kahramanmaraş ayağa kalktı
        Kahramanmaraş'ta depremin 3. yılı: Vatandaşlar 6 Şubat'ı anlattı "Hayat dev...
        Kahramanmaraş'ta depremin 3. yılı: Vatandaşlar 6 Şubat'ı anlattı "Hayat dev...