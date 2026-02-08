Habertürk
Habertürk
        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "12 Şubat Kurtuluş Haftası" etkinlikleri kapsamında, 14 ilden 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 18:39 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:39
        Kahramanmaraş'ta 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması düzenlendi
        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "12 Şubat Kurtuluş Haftası" etkinlikleri kapsamında, 14 ilden 715 sporcunun katılımıyla oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğinde Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen organizasyonda sporcular, harita ve pusula yardımıyla hazırlanan parkurlarda zamana karşı yarıştı.

        Farklı yaş gruplarından sporcuların katıldığı ve 18 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Batman, Balıkesir, Gaziantep, Mersin, Osmaniye, Konya, Sivas, Malatya, Kastamonu, Samsun ve Bursa'dan gelen katılımcılar, parkurdaki belirlenen kontrol noktalarına ulaşarak en kısa sürede finişe varmak için mücadele etti.

        Yarışmaların ardından Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

